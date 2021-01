Voici pourquoi les nouveaux variants de la Covid-19 se répandent dans le monde entier

par Sarah Otto, Killam University Professor in Evolutionary Biology, University of British Columbia

De multiples variantes de la Covid-19 circulent dans le monde entier et deviennent de plus en plus courantes. Ces mutations peuvent altérer la capacité du virus à s’implanter dans nos cellules.



