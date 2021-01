France : Mettre fin aux contrôles d’identité discriminatoires nécessite des réformes profondes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des policiers effectuent un contrôle pendant le confinement dû au Covid-19 à Nice, France, le 8 avril 2020 © 2020 Eric Gaillard/Reuters (Paris) – De longue date, la police en France se livre à une pratique généralisée de contrôles d’identité dits « au faciès ». Six ONG lancent la toute première action juridique de groupe contre l’État français pour discriminations policières. Faisant usage de cette procédure innovante du droit français, les organisations demanderesses viennent d’adresser au Premier ministre et aux ministres de l'Intérieur et de la Justice une mise…



Lire l'article complet