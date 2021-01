Bélarus : le pouvoir multiplie les poursuites pénales contre les journalistes

par jcavelier

ActualitésAprès plus de cinq mois d’entraves systématiques à la liberté de la presse, les autorités biélorusses durcissent leur répression contre les médias en poursuivant désormais des journalistes au pénal. Reporters sans frontières (RSF) et l’Association biélorusse des journalistes (BAJ) ont déposé une saisine auprès de l’ONU pour des cas d’arrestations arbitraires.En ce début d’année 2021, la chasse aux journalistes engagée par les autorités biélorusses depuis l’élection présidentielle frauduleuse du 9 août 2020 a pris un tour plus menaçant : les professionn



