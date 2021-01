Égypte. Mauvais traitements et privation de soins médicaux mettent la vie de détenu.es en danger

Les autorités pénitentiaires égyptiennes soumettent des personnes incarcérées pour délit d'opinion et d’autres personnes détenues pour des motifs politiques à des actes de torture et à des conditions de détention cruelles et inhumaines, et les privent délibérément de soins médicaux pour les punir de leurs vues dissidentes, a déclaré Amnesty International ce lundi 25 janvier dans un nouveau rapport accablant, où elle montre que l’insensibilité des autorités pénitentiaires a conduit ou contribué à des morts en détention et à des atteintes irréversibles à la santé de détenu.es.



