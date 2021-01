Russie : Arrestations de milliers de manifestants pro-Navalny

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des policiers affrontent des personnes manifestant à Moscou contre l'emprisonnement du leader de l’opposition russe Alexeï Navalny, le 23 janvier 2021. © 2021 AP Photo/Pavel Golovkin (Moscou, le 25 janvier 2021) - Le 23 janvier, la police a arrêté plus de 3 650 personnes qui manifestaient à travers la Russie contre l'arrestation de l’opposant politique Alexeï Navalny et contre la corruption de l'État, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Il s'agissait du plus grand nombre de personnes détenues en une journée dans ce pays, selon OVD-Info, une organisation russe…



