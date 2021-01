Russie : RSF dénonce une répression totalement disproportionnée des journalistes couvrant les manifestations pro-Navalny

par jcavelier

Actualités​Plus de cinquante interpellations ont été recensées lors des rassemblements appelant à la libération de l’opposant Alexeï Navalny en Russie. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une répression d’une rare ampleur, et appelle l’Union européenne (UE) à de nouvelles sanctions.Le bilan de la journée du 23 janvier est lourd : plus de 50 journalistes ont été la cible d’interpellations, de détentions arbitraires, et de violences policières dans 17 villes de Russie, alors qu



Lire l'article complet