Comment obtenir un financement lorsqu’on est une petite structure ?

par Hélène Stefaniutyn de Brébisson, Professeur, IÉSEG School of Management

Aurore Burietz, Professeur de Finance, LEM-CNRS 9221, IÉSEG School of Management

Jérémie Bertrand, Professeur de finance, IÉSEG School of Management

Partagez cet article