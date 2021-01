Russie : Répression avant les manifestations pro-Navalny

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des policiers arrêtent un partisan d'Alexeï Navalny à l'aéroport de Vnukovo, dans la banlieue de Moscou, le 17 janvier 2021. © 2021 Emin Dzhafarov/Kommersant/Sipa via AP Images (Moscou, le 22 janvier 2021) - Les autorités russes harcèlent, intimident et détiennent des activistes et étudiants avant les manifestations prévues le 23 janvier en guise de solidarité avec le chef de l'opposition détenu Alexeï Navalny, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités russes ont également ordonné aux entreprises de médias sociaux de supprimer tous les messages appelant…



