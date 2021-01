Égypte : dix ans après la révolution, la liberté de la presse au plus bas

par alexandraek

Actualités​Ce lundi 25 janvier, les Égyptiens célèbrent les dix ans de la révolution qui a conduit à la destitution du président Hosni Moubarak et à l'élection de Mohamed Morsi. Depuis le coup d’Etat militaire et l'arrivée au pouvoir en 2013 d’Abdel Fattah Al-Sissi, Reporters sans frontières (RSF) déplore la chape de plomb qui s’est abattue sur les médias et l’arrestation de plus d’une centaine de journalistes.Elle avait suscité l’espoir. Aujourd’hui, il n’en reste plus grand chose.



