Mali, France : Enquête nécessaire sur une frappe française

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le 3 janvier 2021, deux chasseurs Mirage 2000 français comme celui-ci ont largué trois bombes près de Bounti, au centre du Mali. © 2013 Reuters/Benoit Tessier Les gouvernements malien et français devraient mener une enquête rapide et impartiale sur la frappe aérienne française du 3 janvier 2021 dans le centre du Mali, qui a tué 19 personnes considérées par les habitants locaux comme étant des civils, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Dans un communiqué du 7 janvier, les forces armées françaises ont déclaré que l'attaque a été menée vers 15 heures par deux…



