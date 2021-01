Israël : Fournir des vaccins aux Palestiniens dans les territoires occupés

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu reçoit sa deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 à Ramat Gan, en Israël, le 9 janvier 2021. © 2021 AP (Jérusalem, le 17 janvier 2021) - Les autorités israéliennes devraient fournir des vaccins Covid-19 à plus de 4,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Alors qu'Israël a déjà vacciné plus de 20 pour cent de ses propres citoyens, y compris des colons juifs en Cisjordanie, le gouvernement ne s'est pas engagé à vacciner les Palestiniens vivant…



