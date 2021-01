Grande distribution alimentaire : comment valoriser l’achat de produits frais traditionnels en ligne ?

par Cindy Lombart, Professeure de marketing, Audencia

Blandine Labbé-Pinlon, Professeur de Marketing, Audencia

Jean-Marie Normand, Enseignant-Chercheur, École Centrale Nantes

Les recherches récentes indiquent qu’en virtuel, les consommateurs se montrent plus sensibles à des offres de fruits et légumes « modérément » difformes, qui véhiculent une image plus qualitative.



