Gaston, 2 ans : « Pourquoi la mer, elle monte et elle descend ? »

par Jérémy Leconte, Chercheur CNRS au Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux, Université de Bordeaux

Si tu as déjà été voir la mer ou l’océan, tu as peut-être remarqué qu’à chaque fois que tu vois l’eau, elle n’arrive pas tout à fait à la même hauteur sur la plage. C’est ce que l’on appelle les marées : toutes les douze heures et vingt minutes environ, la mer descend jusqu’à marée basse, où l’on voit une plus grande portion de la plage, puis remonte jusqu’à la marée haute… avant de recommencer.



Mais pourquoi ? Et bien, de même que la Terre attire tous les objets vers sa surface et t’empêche, toi (et la mer), de t’envoler, la Lune, elle aussi, essaie de nous attirer. C’est ce que l’on…



