Six livres pour redécouvrir l’univers de Roald Dahl

par Eléonore Cartellier, Docteur en littérature britannique, Université Grenoble Alpes (UGA)

Florence Casulli, Doctorante en langue et littérature anglaises, Université d'Angers

Considérés comme des classiques, « Charlie et la chocolaterie » ou « Matilda » sont souvent réédités et adaptés au cinéma. Mais l’œuvre de Roald Dahl ne s’arrête pas là. Retour sur six titres méconnus.



Lire l'article complet