Paris sportifs : les trajectoires contrastées d’un sponsoring controversé dans le football européen

par Simon Chadwick, Professor of Eurasian Sport | Director of Eurasian Sport, EM Lyon

Alexander Bond, Senior Lecturer, Leeds Beckett University

Nicholas Burton, Assistant Professor, Sport Management, Brock University

Paul Widdop, Research Fellow in Consumption, Leeds Beckett University

Partagez cet article