Turquie : justice pour Hrant Dink !

par paulinea

ActualitésÀ la veille du 14e anniversaire de l’assassinat du journaliste et intellectuel turco-arménien Hrant Dink et à quelques jours d’une nouvelle audience du procès des assassins présumés devant la Cour d’assises d’Istanbul, Reporters sans frontières (RSF) demande que l’ensemble des protagonistes impliqués dans ce meurtre soient enfin identifiés et jugés. C’était il y a 14 ans.



Lire l'article complet