Zimbabwe. Les autorités doivent abandonner les accusations malveillantes portées contre deux leaders de l’opposition et un journaliste

Les autorités zimbabwéennes doivent libérer immédiatement et sans condition deux leaders de l’opposition et un journaliste et abandonner les accusations malveillantes portées contre eux, a déclaré Amnesty International le 13 janvier 2021 alors que l’une de ces trois personnes a comparu devant le tribunal pour une demande de libération sous caution.



