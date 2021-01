Azerbaïdjan/Arménie. De nombreux civils tués par l’usage inconsidéré d’armements dans le conflit au Haut-Karabakh

L’usage répété par les forces arméniennes et azerbaïdjanaises d’armes d’une imprécision notoire, utilisées sans discernement, notamment des armes à sous-munitions et des armes explosives à large rayon d'impact dans des zones civiles à forte densité de population, a bafoué le droit international humanitaire, tué de très nombreux civils, blessé des centaines d’autres et détruit des habitations et des infrastructures clés lors du récent conflit, a déclaré Amnesty International le 14 janvier 2021.



