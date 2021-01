La coalition #HoldTheLine condamne les nouvelles poursuites pénales en diffamation contre Maria Ressa et Rappler

par asie2

ActualitésAux Philippines, la fondatrice et directrice de Rappler, Maria Ressa, fait face à une nouvelle accusation de cyberdiffamation et à un mandat d’arrêt - le dixième en deux ans. Reporters sans frontières (RSF) s’associe à la coalition #HoldTheLine pour condamner ces dernières poursuites et appeler le gouvernement à mettre un terme aux pressions exercées sur Maria Ressa et Rappler.En réaction à la nouvelle mise en accusation et au nouveau mandat d’arr



Lire l'article complet