Tunisie. Dix ans après la révolution, les victimes se battent toujours pour obtenir justice et réparation

Dix ans après la révolution tunisienne, qui a déclenché une vague de soulèvements un peu partout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les victimes continuent de se battre pour obtenir justice et réparation pour les graves violations des droits humains commises durant ces événements, entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, a déclaré Amnesty International jeudi 14 janvier 2021 dans une déclaration détaillée.



