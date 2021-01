Pakistan : RSF dénonce les campagnes de haine en ligne qui visent les journalistes de la BBC et de The Independent

par asie2

ActualitésPrésents au Pakistan grâce à leur service en langue ourdoue, les deux médias britanniques sont victimes de campagnes massives de dénigrement et leurs journalistes font face à des menaces de mort. Reporters sans frontières (RSF) appelle le gouvernement à désavouer cette campagne et au parquet à engager des poursuites contre les auteurs de ces intimidations.Appels au boycott et menaces de mort...



