Yémen : Nécessité d’un mécanisme de justice internationale

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le 8 mars 2020 à Marib (Yémen), des femmes et des enfants sont photographiés dans un camp abritant des personnes déplacées par les combats entre les forces gouvernementales et les Houthis dans la province d'al-Jawf, dans le nord du pays. © 2020 Reuters/Ali Owidha (Beyrouth) – Au cours de l’année écoulée, les belligérants du conflit armé du Yémen ont continué à violer les lois de la guerre, y comprisen commettant des nouveaux crimes de guerre présumés, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2021. En 2020, le Groupe d’experts éminents des…



