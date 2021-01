UE : Respecter les droits humains dans le contexte de pandémie et de récession économique

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une infirmière tient la main d’un patient atteint du Covid-19 au service de soins intensifs de l’hôpital Casal Palocco de Rome, le 20 octobre 2020. ©2020 Cecilia Fabiano/LaPresse via AP (Bruxelles) – La pandémie de Covid-19 a eu un profond impact sur la vie et les droits des populations de toute l’Union européenne, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2021. La maladie et les conséquences économiques des mesures de confinement ont exacerbé les discriminations et la marginalisation. Dans certains cas, la pandémie a servi de prétexte aux…



