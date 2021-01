Pourquoi il est temps de réinventer le tourisme

par Olivier Bessy, Professeur d'Université et directeur du master tourisme, Université de Pau et des pays de l'Adour

Le bilan touristique de l’année 2020 fait apparaître une forte baisse d’activité, à l’échelle mondiale comme européenne et hexagonale. Aucun pays n’a échappé à la récession économique liée à l’épidémie de Covid-19 et à son corollaire, le confinement généralisé, qui a généré une forte diminution des mobilités. Les observateurs spécialisés considèrent qu’il s’agit de la crise la plus grave de l’histoire du tourisme.



Selon la Banque de France, les recettes touristiques internationales de la France ont été de 12,3Mds€ au premier semestre 2020 contre 25,5Mds€ de janvier à juin 2019, soit…



