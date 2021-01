Cette micro-algue qui se cache derrière les eaux colorées vertes de Bretagne Sud

par Pauline Roux, Doctorante en écologie du phytoplancton, Ifremer

Mathilde Schapira, Chercheur Ifremer, Ifremer

Du Finistère Sud aux côtes Vendéennes, la prolifération nuisible du Lepidodinium chlorophorum inquiète et réclame de mieux comprendre les causes et l’ampleur de ce phénomène.



