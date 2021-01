Pourquoi l’égalité entre les sexes n’efface-t-elle pas les ségrégations dans les filières scientifiques ?

par Elyès Jouini, Professeur de mathématiques, Université Paris Dauphine – PSL

Clotilde Napp, Directrice de Recherche CNRS, Université Paris Dauphine – PSL

Georgia Thebault, Doctorante en Economie , École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

Thomas Breda, Chargé de recherche au CNRS et économiste à l’Institut des politiques publiques, membre associé , Paris School of Economics – École d'économie de Paris

La sous-représentation des femmes dans les filières liées aux mathématiques est plus forte dans les pays les plus développés et les plus égalitaires. Un paradoxe lié aux stéréotypes de genre.



