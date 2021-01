Le pouvoir de l'« expérience personnelle » : entretien avec l'artiste égyptien Youssef Nabil

par Wassila Fourati

La technique de Nabil " mélange peinture et photographie, inspirée des affiches de cinéma peintes à la main dans les années 1940 et 1950 et rappelle le monde pré-numérique".



Lire l'article complet