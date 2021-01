États-Unis : Les actions de Trump ont provoqué l’émeute au Capitole

par Human Rights Watch

Click to expand Image Plusieurs personnes s'abritent dans la galerie de la Chambre des représentants du Congrès américain, lors de l’intrusion de manifestants pro-Trump dans l'hémicycle du Capitole à Washington, le 6 janvier 2021. © 2020 AP Photo/Andrew Harnik (Washington, le 6 janvier 2021) – Le président des États-Unis, Donald Trump, et ses partisans au Congrès devraient immédiatement reconnaître la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de novembre dernier et cesser de s’attaquer aux processus démocratiques américains, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. L’administration…



