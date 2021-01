Libye : Une milice a fait régner la terreur à Tarhouna

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des habitants de la ville de Tarhouna, située au sud-est de Tripoli en Libye, qui ont été enlevés ou portés disparus entre 2014 et 2020. © 2021 Privé (Beyrouth, le 7 janvier 2021) - Des centaines d'habitants de la ville de Tarhouna en Libye ont été enlevés ou portés disparus entre 2014 et 2020, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités du gouvernement d’accord national (GNA) affirment avoir découvert 27 fosses communes à Tarhouna depuis juin, mais qu’elles n’ont pas encore pu identifier tous les corps. Au moins 338 habitants de Tarhouna ont été portés…



