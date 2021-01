Somalie : RSF demande la mise en place urgente du moratoire sur les arrestations de journalistes

par assistante Afrique

ActualitésAlors que les arrestations et détentions arbitraires de journalistes se poursuivent à un rythme inquiétant et que l’élection présidentielle se rapproche, Reporters sans frontières (RSF) demande aux autorités de décréter au plus vite le moratoire promis sur les mesures privatives de liberté visant des journalistes pour des délits présumés commis dans l’exercice de leur fonction.Après déjà 12 jours passés derrière les barreaux, le journaliste indépendant Kilwe Aden Farah n’a toujours pas été présenté devant un tribunal.



