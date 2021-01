RSF dépose une troisième plainte contre le préfet de police de Paris

par paulinea

ActualitésReporters sans frontières (RSF) dépose une plainte contre X et contre le préfet de Paris Didier Lallement pour violences volontaires aggravées contre une photojournaliste indépendante lors de la “Marche des libertés” le 5 décembre dernier.RSF et une journaliste française blessée lors de la “Marche des libertés” début décembre à Paris portent plainte, ce jeudi 7 janvier, contre X et contre le préfet de police de



Lire l'article complet