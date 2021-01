Les villes durables après la Covid-19 : l’exemple de Barcelone, la voie de l’avenir ?

Le confinement et les restrictions visant à contrôler la propagation de la Covid-19 ont entraîné d’énormes changements dans la vie urbaine. Des centres-villes auparavant très animés se sont vidés et sont évités au profit de zones suburbaines ou rurales, où la distanciation physique est plus facile à respecter.Le déploiement des campagnes de vaccination permet d’espérer un certain retour à la normale dans les villes. Toutefois, l’impact de la Covid-19 pourrait perdurer.