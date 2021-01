Inde : RSF appelle Twitter à rétablir le compte de The Kashmir Walla

ActualitésBombardé de signalements générés par des armées de trolls, Twitter a sèchement suspendu le compte de The Kashmir Walla, un magazine consacré à l’actualité politique, sociale et culturelle de la vallée du Cachemire. Reporters sans frontières (RSF) condamne l’opacité qui entoure cette suspension et demande le rétablissement immédiat du compte. La suppression a été brutale et sans la moindre possibilité de recours.



