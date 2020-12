Cambodge : le journaliste Sok Oudom condamné à la prison pour avoir diffusé une vidéo

ActualitésLe directeur d’une radio et d’un site d’information, arrêté en mai après avoir diffusé une vidéo sur un conflit foncier entre l’armée et des villageois, a été condamné à 20 mois de prison. Reporters sans frontières (RSF) demande l’annulation de cette décision et sa libération.La sentence est tombée : après avoir été arrêté le 13 mai et avoir pass