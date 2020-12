RCA : Les actes de violence des rebelles menacent les élections

Click to expand Image La garde présidentielle à Bangui, le 12 décembre 2020, lors de l’ouverture de la campagne du président Faustin-Archange Touadéra, vu sur le poster, candidat aux élections de décembre 2020. © 2020 Camille Laffont/AFP via Getty Images (Nairobi) – Une nouvelle coalition rebelle en République centrafricaine a causé des ravages à l’approche des élections législatives et présidentielles du pays, prévues le 27 décembre 2020. La nouvelle alliance a pour nom la Coalition des patriotes pour le changement (CPC). Au cours des cinq dernières années, les groupes qui composent…