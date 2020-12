Chine : Le climat de répression menace les J.O. d'hiver de 2022

Click to expand Image Le logo des Jeux Olympiques d’hiver de 2022, qui seront accueillis par Pékin et qui se dérouleront sur plusieurs sites en Chine, y compris à Zhangjiakou (province du Hebei). Photo prise à Zhangjiakou, le 17 septembre 2020. © 2020 Imaginechina via AP Images (New York, le 22 décembre 2020) - La répression accrue exercée par le gouvernement chinois, y compris au Xinjiang et à Hong Kong, menace sa capacité à accueillir convenablement les Jeux olympiques d'hiver de 2022, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui dans une lettre adressée au président du Comité international…