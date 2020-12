Brésil : procès en diffamation contre un journaliste et deux médias ayant couvert une affaire de viol

ActualitésReporters sans frontières (RSF) condamne les poursuites pour diffamation engagées contre deux médias et un journaliste brésiliens ayant rendu compte, lors d’un procès pour viol, de l’agression et de l’humiliation verbales dont l’avocat de la défense a fait preuve envers la plaignante. L’organisation dénonce des actions en justice destinées à réprimer le journalisme d’investigation et à menacer la liberté de la presse.