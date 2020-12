Asie du Sud : Face aux violences sexuelles, il faut renforcer les actions judiciaires et les services

(New York, le 17 décembre 2020) - Les gouvernements sud-asiatiques devraient ignorer les appels populiste a la peine de mort pour des violeurs, et écouter leurs propres expertes pour empêcher et faire cesser les violences sexuelles à l'égard des femmes, a déclaré Human Rights Watch dans une vidéo diffusée aujourd'hui. Des expertes d'Afghanistan, du Bangladesh, Inde, des Maldives, du Népal, du Pakistan, et du Sri Lanka évoquent la vague de manifestations dans la région, provoquées par la mauvaise gestion par le gouvernement de certaines affaires de violences sexuelles très médiatisées. « Les femmes…