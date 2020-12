Cuba. Les membres du mouvement San Isidro et leurs alliés sont soumis à une surveillance d’une ampleur effrayante

Des membres du mouvement cubain San Isidro, le groupe d’artistes, d’universitaires et d’autres personnes aux opinions dissidentes qui a généré une attention internationale en organisant une manifestation, ce qui est rare dans le pays, devant le ministère de la Culture le 27 novembre, ainsi que des journalistes indépendants couvrant leur cas, font l’objet d’une surveillance d’une ampleur effrayante et risquent d’être arrêtés par des membres de la police et de la sécurité de l’État s’ils quittent leur domicile, ce qui constitue de fait une assignation à résidence, a déclaré Amnesty International…