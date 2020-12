Kurdistan irakien : une vague d’arrestations de journalistes couvrant des manifestations

ActualitésCes cinq derniers jours, au moins dix journalistes ont été interpellés alors qu’ils couvraient des manifestations pacifiques dans la région autonome du Kurdistan irakien, l’un d’eux a été placé en détention. La chaîne NRT TV a également été de nouveau interdite de diffusion. Reporters sans frontières (RSF) condamne ces multiples entraves à la liberté de la presse et appelle à la libération immédiate des prisonniers. Couvrir les manifestations anti-pouvoir est de plus en plus difficile au Kurdistan irakien.