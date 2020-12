Cameroun : les résultats de l’enquête sur la mort en détention du journaliste Samuel Wazizi doivent être rendus publics

ActualitésPlus de quinze mois après la disparition forcée du journaliste, les autorités camerounaises continuent à s’enfermer dans le silence sur les circonstances de sa détention et de sa mort, rendue publique début juin 2020. L’ACAT-France et Reporters sans frontières (RSF) exhortent la présidence de la République du Cameroun à rendre public le rapport d’enquête et ses conclusions transmises au président Paul Biya.