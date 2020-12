La France devrait agir pour mettre fin à la violence et au harcèlement au travail

(Paris) – La France, qui entend jouer un rôle de premier plan en matière d’égalité des sexes au niveau international, devrait accélérer les mesures visant à mettre fin à la violence et au harcèlement fondés sur le genre dans son propre pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le 15 décembre 2020, Human Rights Watch a lancé une campagne appelant la France à lutter contre le harcèlement et la violence sexuels au travail, d'une part en accélérant le processus de ratification de la Convention (n° 190) de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la violence et le harcèlement adoptée…