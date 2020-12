Arabie saoudite : Des migrants détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes

(Beyrouth) - Des centaines de travailleurs migrants, pour la plupart éthiopiens, sont détenus dans un centre de Riyad, en Arabie saoudite, dans des conditions dégradantes et y subissent des mauvais traitements, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Des détenus ont allégué à Human Rights Watch qu'ils étaient confinés dans des pièces surpeuplées pendant de longues périodes et que les gardiens les avaient torturés et battus avec des barres métalliques recouvertes de caoutchouc. Selon leurs témoignages, ceci a provoqué la mort d’au moins trois détenus, entre octobre et novembre. Les autorités saoudiennes…