Soudan du Sud : Inaction face aux graves abus commis par l’agence de sécurité

Les autorités sud-soudanaises n’ont pas mis fin aux graves abus commis par le Service national de sécurité (NSS). Cette agence, l’outil de répression favori du gouvernement, promeut un climat de peur généralisée et une culture d’impunité, privant les victimes de recours judiciaire. Le Soudan du Sud devrait restreindre les pouvoirs du NSS, enquêter sur les crimes et poursuivre les responsables. Les partenaires régionaux et internationaux devraient faire pression sur le gouvernement pour qu’il mette fin aux abus. (Nairobi, le 14 décembre 2020) – Les autorités sud-soudanaises n’ont pas pris les mesures…