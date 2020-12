CPI : Un moment décisif pour la Cour pénale internationale

(La Haye) – Les États membres de la Cour pénale internationale (CPI) devraient saisir l’occasion de leur réunion annuelle pour soutenir la capacité de la Cour à rendre justice pour les crimes les plus graves, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. La 19ème session de l’Assemblée des États parties à la CPI se tient à La Haye du 14 au 16 décembre 2020, avant de se poursuivre, du 17 au 23 décembre, au siège des Nations Unies à New York. Lors de cette session, les pays membres désigneront une nouvelle génération de responsables de la Cour, en élisant six juges et en faisant avancer le processus…