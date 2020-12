Iran : Un dissident exécuté sur la base de vagues accusations

Click to expand Image Le journaliste et dissident iranien Rouhollah Zam, qui a exécuté à Téhéran le 12 décembre 2020, à l’âge de 42 ans. © 2020 Islamic Republic News Agency (IRNA) (Beyrouth, le 12 décembre 2020) - Les autorités iraniennes ont exécuté un éminent dissident et journaliste le 12 décembre, après l'avoir condamné sur la base de vagues accusations liées à la sécurité nationale, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Rouhollah Zam, qui avait créé la chaîne Amadnews sur la plateforme Telegram, a probablement été arrêté lors d'une visite en Irak en octobre 2019 et renvoyé de…