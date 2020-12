Les droits humains mis en lumière

Click to expand Image Les chutes du Niagara (Niagara Falls), à la frontière entre le Canada et les États-Unis, illuminées en bleu pour célébrer la Journée des droits humains, le 10 décembre. © Niagara Falls Illumination Board (New York) – Suite à une initiative de Human Rights Watch, plusieurs monuments et sites seront illuminés en bleu le 10 décembre, pour célébrer la Journée mondiale des droits humains. C’est une façon symbolique de mettre en lumière les principes fondamentaux de la dignité humaine qui sont entérinés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que Human…