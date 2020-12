Kirghizistan : Obstacles à l’éducation des enfants handicapés

(Berlin, le 10 décembre 2020) – Des milliers d’enfants handicapés au Kirghizistan sont mis à l’écart de la société dans des institutions résidentielles, où ils sont confrontés au risque de négligence, de soins médicaux inappropriés et de discrimination, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme. 10 décembre 2020 Insisting on Inclusion Institutionalization and Barriers to Education for Children with Disabilities in Kyrgyzstan Download the full report in English Download the Summary and…