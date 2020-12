Équateur : De nombreux cas de violences sexuelles dans les écoles

(New York) – Depuis 2014, des milliers d’enfants et d’adolescent.e.s ont été victimes de violences sexuelles dans des écoles en Équateur, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. En dépit des mesures importantes prises depuis 2017 par ce pays pour s’attaquer à ce problème et rendre plus rapidement justice, ses politiques et protocoles ne sont toujours pas correctement appliqués par de nombreuses écoles, ni par le bureau du procureur et l’appareil judiciaire. 9 décembre 2020 “It’s a Constant Fight” School-Related Sexual Violence and Young Survivors’ Struggle…