Madagascar. Les autorités doivent abandonner les accusations forgées de toutes pièces retenues contre un militant écologiste

Les autorités doivent immédiatement et sans condition abandonner les accusations forgées de toutes pièces dont fait l’objet un défenseur de l’environnement et lui permettre de faire son travail sans craindre d’intimidations et de représailles, a déclaré Amnesty International le 9 décembre 2020.